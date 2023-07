Soit Transmis à la DIC : Le procureur vise Toussaint Manga et Me Ngagne Demba Touré Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2023 à 00:26 | | 0 commentaire(s)|

Dans un soit transmis à la Dic, le procureur de la République a ordonné l'arrestation de Toussaint Manga et de Me Ngagne Demba Touré du Pastef .



Une affaire à suivre.

