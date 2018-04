Sokhna Khady Bâ, veuve de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké 12 ans déja qu'elle nous a quitté

Mame Boye, le 21 avril 2006, tu fermais doucement les yeux pour rejoindre le monde de tes aïeux. 12 ans déjà que tu n’es plus là, mais dans nos têtes et dans nos cœurs tu es toujours présente.



Nous t’aimons et nous te remercions pour tout l’amour et la bonté que tu nous as donnés. Malgré notre déchirement, notre douleur, nous nous sommes remis à la volonté d’Allah.



Seule la pensée d’un monde meilleur nous a aidé à surmonter ce vide laissé par ton départ. Pourtant, tu nous manques encore tellement. Que de fois, nous aimerions te faire part de nos joies, de nos projets… mais malgré tout, nous sommes persuadés que tu jettes toujours un œil sur nous !



Continue d’être notre ange gardien. Avec toute notre tendresse et pour toujours. Que firdawsi soit ta demeure éternelle sous la baraka de Ahmadoul Khadim, notre guide.



Sokhna Kine MBACKE ibn Serigne Abdou Lahad MBACKE se rappelle de leur Maman.



Amin yaa rabi.



Fatiha+11 Likhlas.