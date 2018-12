Sokhna Ndèye Mbacké : "Nous allons soutenir un candidat, lors de la présidentielle du 24 février 2019"

À la suite du décompte effectué et certifié par un notaire de l'ensemble des signatures collectées en sa faveur par ses collaborateurs et autres mouvements souteneurs, Sokhna Ndèye Mbacké a finalement décidé de renoncer et de manière officielle à sa candidature à la prochaine Présidentielle.



La Mbacké-Mbacké, Présidente de la coalition '' Bësa Ngui Gneuw '' , a reconnu n'avoir réussi à engranger que 32.000 parrainages. Ce qui est, dit-elle, loin de satisfaire à l'exigence du quorum qui fixe le nombre de signatures à 65.000 signatures.



Toutefois, Ndèye Mbacké ne compte nullement rester les bras croisés. En effet, après qu'il ait été annoncé que des négociations poussées étaient enclenchées avec le Rewmi d'idrissa Seck, il reste clair que rien n'est encore définitivement entériné avec le maire de Thiès. En effet, les responsables de la coalition sont toujours en train d'étudier les possibilités d'alliance qui s'offrent à eux.



Jointe au téléphone, Sokhna Ndèye Mbacké n'a point voulu s'épancher sur les contours de la décision qu'elle va prendre. Seulement, martèle-t-elle, '' nous aurons bien un candidat parmi ceux qui iront effectivement briguer les suffrages des Sénégalais le 24 février 2019. ''



Sokhna Ndèye Mbacké n'est guère le seul leader politique à finalement renoncer à sa candidature. C'est le cas notamment de Mamadou Diop Decroix qui a choisi Karim Wade, de Ngouda Fall Kâne et de Habib Sy qui ont déposé leurs baluchons chez Me Madické Niang, de Me Adama Guèye qui a préféré lancer une plateforme...