Sokhna Ndèye Mbacké enrôle Amy Ndiaye Wilane du Grand Parti de Malick Gakou,

A presque deux mois de l’élection présidentielle, Sokhna Ndèye Mbacké, présidente de la Coalition Bissa Ngui Gnew (Ndlr : Un jour viendra), a pêché un gros poisson, un élément de taille qui était jusque-là, pensionnaire du Grand Parti de Malick Gakou à Guédiawaye, en la personne de Amy Ndiaye Wilane.

D’après les radars de leral, la cérémonie d’officialisation du ralliement de Amy Ndiaye Wilane à la Coalition Bissa Ngui Gnew a eu lieu à Guédiawaye, précisément aux allées Dial Mbaye. Signalons que Amy Ndiaye, désormais ex-membre du Grand Parti de Malick Gakou, qui dirige le réseau Siggi Jotna et gère une mutuelle et un réseau des femmes, est connue pour être une actrice infatigable de la microfinance et du plaidoyer d’actions concrètes pour l’autonomisation des femmes sénégalaises.



Rappelons que Sokhna Ndèye Mbacké, chef d’entreprise de BTP et de commerce international, adjointe au Maire de Thiès, qui est la tête de file de la coalition '' Bissa Ngui Gnew, avait déjà déclaré sa candidature lors d'un meeting à Thiès, se prévalant alors d'une force de frappe politique puissante, riche de 45 partis politiques, 210 Dahiras et mouvements de soutien et 15 associations de jeunes et de femmes s'activant dans le développement.



Depuis lors, la Mbacké-Mbacké avait démarré sa campagne de collecte de signatures en vue d'obtenir le quota requis pour parrainer sa candidature…Wait and see.









