Solde déficitaire de 136 millions FCFA du résultat net de la société Filtisac au premier semestre 2021

Selon le rapport d’activités établi par la direction de l’entreprise, Filtisac avait dégagé au 30 juin 2020 un résultat net bénéficiaire de 744 millions FCFA. Le résultat du premier semestre 2021 enregistre ainsi un important repli de -118% par rapport au premier semestre 2020.



Quant au chiffre d’affaires net hors taxes, il s’est accru de 1,150 milliard FCFA, passant de 17,077 milliards FCFA au 30 juin 2020 à 18,227 milliards FCFA un an plus tard.



Pour sa part, le résultat d’exploitation s’est amélioré de 88%, présentant un solde déficitaire de 79 millions FCFA contre un solde déficitaire de 677 millions FCFA au 30 juin 2020.



En ce qui le concerne, le résultat des activités ordinaires a enregistré une baisse de 103% à -26 millions FCFA contre 824 millions de FCFA au premier semestre 2020.



« La campagne cacaoyère s’annonce satisfaisante, au regard des volumes de fèves annoncés, ce qui laisse envisager une fin d’année favorable aux ventes de sacs jute malgré des tensions sur les approvisionnements (coût des matières premières et du transport maritime) », souligne la direction de Filtisac évoquant les perspectives qui se dessinent pour le second semestre 2021.

