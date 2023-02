Solidarité : Le Sénégal envoie un détachement de sapeurs-pompiers en Turquie Rédigé par leral.net le Lundi 13 Février 2023 à 16:17 | | 0 commentaire(s)|

La République du Sénégal a envoyé un détachement de sapeurs-pompiers en Turquie en réponse à la demande d’assistance internationale lancée par la Turquie. Le Sud de la Turquie et la Syrie voisine ont été frappées de plein fouet par un séisme dévastateur. «Un détachement de sapeurs-pompiers sénégalais a quitté Dakar pour la Turquie où il […] La République du Sénégal a envoyé un détachement de sapeurs-pompiers en Turquie en réponse à la demande d’assistance internationale lancée par la Turquie. Le Sud de la Turquie et la Syrie voisine ont été frappées de plein fouet par un séisme dévastateur. «Un détachement de sapeurs-pompiers sénégalais a quitté Dakar pour la Turquie où il va participer aux opérations de secours», informe le service communication de la présidence de la République sénégalaise. L’Ambassadrice de Turquie, Mme Hatice Nur Sağman, était à l’aéroport AIBD pour saluer les soldats du feu et ainsi «magnifier cet exemple de solidarité». Une semaine après les séismes ayant frappé la Turquie et la Syrie, le bilan humain ne cesse d’augmenter, dépassant désormais le seuil des 35 000 morts. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/solidarite-envers-la-turquie-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager