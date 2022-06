Sollicitation, actes sexuels avec des mineurs et pédopornographie: Un Modou-Modou arrêté en Italie

Un Modou-Modou âgé de 37 ans, qui vit à Serino en Italie depuis plusieurs années a été arrêté pour sollicitation, actes sexuels avec des mineurs et pédopornographie. Le Sénégalais a été envoyé en prison.



Selon Rewmi, l’affaire a été déclenchée par la plainte d’une mère, alarmée par des messages suspects lus sur le téléphone de son fils. L’enquête en cours a mis en lumière de nouvelles preuves contre le mis en cause. Quatre enfants auraient été contactés par chat.



Devant le juge du tribunal de Novara, le Sénégalais a opté de ne pas répondre. On attend maintenant l’audience devant la Cour de Naples. D’autres témoignages qui risqueraient d’enfoncer le Modou-Modou sont annoncés. Le témoignage du père de l’un des enfants contactés par le Sénégalais est également attendu.

