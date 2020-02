Somalie : Deux violeurs exécutés en public

Deux des prévenus reconnus coupables, Abdifatah Abdirahman Warsame et Abdishakur Mohamed Dige, ont été abattus sur une place publique de la ville de Bossasso mardi matin, a rapporté le site d’information Garowe Online.



Un troisième homme, Abdisalam Abdirahman Warsame, le frère d’Abdifatah, a été épargné bien qu’ayant également été condamné à mort. Au départ, dix personnes ont été arrêtées, mais la Haute Cour régionale a déclaré en mai 2019 coupables trois d’entre elles.



Pour rappel, Aisha Ilyaas Aden a été enlevée, violée en groupe et tuée près de son domicile à Galkayo, dans la région semi-autonome du Puntland, en février 2019. L’affaire avait provoqué un tollé et déclenché des manifestations dans tout le pays.