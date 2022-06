Somalie : investiture du nouveau président

Cérémonie d’investiture sous haute sécurité à Mogadiscio pour le nouveau président Hassan Sheikh Mohamed. L’événement s’est déroulé en présence de plusieurs chefs d’état de la région. Et pour l’occasion, Hassan Sheikh Mohamed a tenu un discours rassembleur. "Les pays d'Afrique de l'Est sont confrontés à des défis en matière de sécurité, de la part des groupes terroristes d'Al Shabaab et de Daesh. Il est donc nécessaire que nous travaillions ensemble, étroitement, pour repousser ces ennemis et sauver nos populations", a déclaré le nouveau dirigeant.



Les relations entre la Somalie et certains de ses voisins n'ont pas toujours été simples, notamment avec le Kenya. Et une nouvelle relation est à construire avec le président éthiopien Abiy Ahmed, proche de l’ancien président Farmajo. Leur présence à cette cérémonie était donc symboliquement importante. "Je demande une nouvelle fois au peuple somalien de soutenir le président et le nouveau gouvernement et de leur donner une chance de servir la nation. Vive la Somalie!", a déclaré Mohamed Abdullahi Mohamed, l'ancien président somalien. (AfricaNews)



Source : https://www.impact.sn/Somalie-investiture-du-nouve...