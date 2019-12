Accueil Envoyer Partager sur facebook Somalie : un attentat à Mogadiscio fait plus de 70 morts Rédigé par La rédaction de leral.net le 28 Décembre 2019 à 19:50 Un centre de collecte des impôts aurait été visé au carrefour de l’Ex-Kontrool Afgoye, extrêmement fréquenté ce samedi matin.



Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 76 morts samedi à Mogadiscio, la capitale somalienne.



L'explosion « a été dévastatrice », selon le policier Ibrahim Mohamed. « Le nombre de victimes que nous avons confirmé est de 76 morts et 70 blessés. Il pourrait être encore supérieur », a déclaré à l'AFP, le directeur du service privé d'ambulances Aamin Ambulance, Abdukadir Abdirahman Haji.



L'attentat suicide s'est produit à l'intersection de l'Ex-Kontrool Afgoye, un point névralgique de la capitale, qui relie Mogadiscio au sud et au sud-ouest de la Somalie. L'endroit est extrêmement fréquenté. Selon le capitaine Mohamed Hussein, c'est un centre de collecte des impôts qui était visé.



Un bus transportant des étudiants touché



L'explosion de la voiture piégée a détruit d'autres véhicules, multipliant les sources de débris. Le bilan, d'abord d'une vingtaine de morts, n'a cessé de grimper dans la matinée. « Nous confirmerons plus tard le nombre exact de morts mais il sera important. La plupart des morts sont des étudiants innocents et d'autres civils », a assuré le maire de Mogadiscio, Omar Mohamud Mohamed. Il a annoncé que le nombre de blessés se situait autour de 90.



Un bus transportant des étudiants a été touché. Une radio locale affirme que des ingénieurs turcs font partie des victimes, ainsi qu'au moins dix policiers.



Un peu après 12h30, heure locale (10h30, heure française), le ministère de l'Information a lancé un appel aux dons de sang.



L'attentat, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, survient dans un contexte marqué par de multiples actions meurtrières des islamistes shebab. Ces insurgés ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie (Amisom).



Depuis 2015, on a dénombré 13 attentats en Somalie dont le bilan égale ou dépasse les 20 morts, dont onze à Mogadiscio, selon un comptage de l'AFP. Tous ont été commis à la voiture piégée.



