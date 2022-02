Sommet Afrique/Europe : 8 priorités à mettre devant les partenaires européens identifiés par le Président Sall.

Le Président Macky Sall, prend part à Bruxelles, en sa qualité de Président en exercice de l’Union africaine ces 17 et 18 février 2022, au Sommet Europe/Afrique.



Placé sous le sceau d’un « partenariat rénové », le Sommet UE-UA devra aborder les priorités de l’heure dans un contexte de relance économique mondiale post-Covid... Et justement avec l’Europe, l’Afrique souhaite convenir d’un partenariat repensé, rénové et refondé. C’est le message lancé par le président Macky Sall cet après-midi à l’ouverture du sommet. Le chef de l’État a appelé à une démarche de rupture qui mette en avant la co construction.



Le maintien du financement des énergies fossiles, les infrastructures, la digitalisation, les DTS…. Le président Macky Sall a identifié 8 priorités à mettre devant les partenaires européens. Il réaffirme ainsi une volonté du continent africain de s’ouvrir au partenariat dans tous les domaines...

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Sommet-Afrique-Europe-8-...