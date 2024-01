Sommet Italie-Afrique: Le Président Macky Sall attendu à Rome ce dimanche Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Janvier 2024 à 13:09 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall a quitté Dakar ce dimanche 28 janvier pour participer au Sommet Italie-Afrique prévu à Rome le 29 janvier. Ce Sommet portera sur des thématiques comme l'énergie, la sécurité alimentaire, l'éducation, la culture, la lutte contre le terrorisme et la migration entre autres. Avant la fin de ce déplacement, il effectuera une visite officielle à la Barbade les 30, 31 janvier et 1er février. Son retour est prévu le 1er février.



Source : https://lesoleil.sn/sommet-italie-afrique-le-presi...

