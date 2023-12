Sommet Renewpac 2023 à Dakar : Macky Sall appelle les libéraux à “combattre le populisme, le radicalisme et l’extrémisme violent” Rédigé par leral.net le Lundi 4 Décembre 2023 à 16:22 | | 0 commentaire(s)|







Le Président Macky SALL a présidé le Sommet Renewpac à Dakar ce lundi, une réunion des dirigeants libéraux d’Europe et d’Afrique qui se tient du 3 au 5 décembre dans la capitale sénégalaise.



Cette rencontre, organisée par le groupe Renew Europe en collaboration avec des institutions libérales internationales, telles que l’Internationale libérale et des organisations régionales africaines et européennes, était une occasion pour le chef de l’État de livrer un message fort à l’encontre des leaders libéraux des deux continents.



Le Président Sall a souligné l'importance de la préservation du régime démocratique, qui repose sur le partage du pouvoir et la pacification de l'espace politique. Il a également appelé à l'unité des États africains pour lutter contre les menaces du populisme, du radicalisme et de l'extrémisme violent.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Sommet-Renewpac-2023-a-Daka...

