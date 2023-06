Sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial : Le Président Macky Sall invité Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juin 2023 à 17:53 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République, Macky Sall assiste en France au Sommet de Paris, pour un nouveau pacte financier mondial, qui s'ouvre ce jeudi au Palais Brongniart. «Organisé à l'initiative du président français, Emmanuel Macron, ce sommet vise à poser les bases d'un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire avec, comme priorités, la lutte contre les inégalités, le changement climatique et la protection de la biodiversité. Il rassemblera des chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'institutions financières mondiales et des représentants du secteur privé et de la société civile », lit-on sur la page officielle de la présidence de la République.



Source : Source : https://lesoleil.sn/sommet-de-paris-pour-un-nouvea...

