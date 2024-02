Sommet extraordinaire de la CEDEAO : Le président Macky Sall arrivé hier à Abuja en début de soirée

Le Chef de l’État est arrivé à Abuja en début de soirée pour participer à un sommet extraordinaire de la CEDEAO.



Le site indique qu’avant cela, le Président Macky Sall a fait une escale à Bissau avant de continuer son voyage aux côtés du Président bissau-guinéen Umaro Cissoko Embalo.



À cette réunion, les Chefs d’État et de gouvernement vont évaluer la situation politique et sécuritaire de la sous-région après le retrait de la Cédéao du Mali, du Burkina et du Niger qui ont créé l’AES en septembre dernier.





Le Président Macky SALL a quitté Dakar ce vendredi pour se rendre à Abuja au Nigeria dans le but de participer au sommet extraordinaire des Chefs d'État de la CEDEAO qui se tiendra demain samedi 24 février.



Hier à son départ de l’aéroport Léopold-Sédar-Senghor, le Chef de l’Etat a été salué par le Premier ministre, Amadou Ba, ainsi que d’autres autorités civiles et militaires.