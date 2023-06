Sommet pour un nouveau pacte financier : Lancement à Paris, d'un partenariat pour une transition énergétique juste

Dans une déclaration commune, reçue au Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos), le Sénégal réaffirme, avec le soutien financier et technique des partenaires internationaux, sa détermination à renforcer le déploiement des énergies renouvelables dans son mix énergétique dans le cadre de son Plan intégré à moindre coût pour l’électricité et dans une logique de baisse des émissions du secteur, tout en permettant un développement juste et résilient.



Le partenariat offrira des opportunités importantes pour les investissements du secteur privé, des fonds souverains et des fondations philanthropiques.



Pour permettre l’accélération de ce déploiement d’énergies renouvelables, les partenaires internationaux et les banques multilatérales de développement mobiliseront, pour une période initiale de 3 à 5 ans, à partir de 2023, 2,5 milliards d’euros de financements nouveaux et additionnels. Des financements supplémentaires pourront être mobilisés durant et au-delà de cette période pour soutenir les ambitions sénégalaises.



«Ce partenariat permettra l’accélération du déploiement des énergies renouvelables de façon à porter la part des énergies renouvelables en capacité installée à 40% du mix électrique sénégalais d’ici à 2030, et la publication d’ici la COP28 d’une vision en vue d’une stratégie à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre (Slt) prévue d’être finalisée en 2024. La nouvelle contribution déterminée au niveau national du Sénégal qui sera publiée lors de la Cop 30 reflètera l'ambition climatique renforcée de cette nouvelle stratégie énergétique », lit-on dans le document.



Le Sénégal, en liaison avec les membres du groupe des partenaires internationaux, préparera sous douze mois un plan d’investissement qui identifiera les investissements requis et les opportunités pour mettre en œuvre sa vision d’une transition énergétique juste et équitable.





« Les crises multiformes que nous vivons aujourd’hui mettent à rude épreuve les économies africaines notamment dans leurs efforts importants consacrés au développement économique, à l’accès à l’énergie et à l’industrialisation. La diversification de nos sources énergétiques et de nos chaines d’approvisionnement permettra d’augmenter notre résilience. Le partenariat pour une transition énergétique juste (Jetp) que nous nouons ce jour avec nos partenaires permettra d’accompagner la dynamique sénégalaise démarrée depuis plusieurs années d’incorporation d’énergies renouvelables dans notre mix énergétique et de sécurisation de notre système énergétique grâce à toutes nos ressources naturelles en phase avec l’Accord de Paris », a déclaré le président Macky Sall.



« La France est fière de soutenir le partenariat pour la transition énergétique juste du Sénégal. Grâce au déploiement accéléré d’énergies renouvelables, ce partenariat permettra au Sénégal de continuer à se développer économiquement et de donner accès à l’énergie à l’ensemble de la population, tout en plaçant le pays dans une trajectoire sobre en carbone. Ce partenariat s’inscrit dans les priorités du Sommet pour un nouveau pacte financier pour relever nos défis communs : concilier développement et lutte contre le changement climatique. », a indiqué le président français, Emmanuel Macron.



« L’Allemagne se félicite de la signature intervenue aujourd’hui d’un Partenariat pour la transition énergétique juste avec le Sénégal (Just Energy Transition Partnership - Jetp). Il s’agit d’une étape importante qui confirme l’ambition du Sénégal d’étendre les énergies renouvelables», note le chancelier allemand, Olaf Scolz.



Aujourd'hui, à l'occasion du Sommet pour un nouveau pacte financier, dont l'objectif est de construire un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire, le Sénégal et le groupe des partenaires internationaux, composés de l'Allemagne, la France, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada, lancent un partenariat pour une transition énergétique juste (Jetp) pour soutenir les efforts du Sénégal en matière d'accès universel à l'énergie et de consolidation d'un système énergétique sobre en carbone, résilient et durable.