Sommet sur l'attractivité de la France: Des investissements annoncés Rédigé par La Rédaction le 23 Janvier 2018 à 12:13 | Lu 103 fois Emmanuel Macron organise son « mini-Davos » deux jours avant le grand rendez-vous mondial de l'économie en Suisse. Le président français a invité plus de 140 dirigeants de multinationales à Versailles, pour leur vendre la destination France. « Choose France », « Choisir la France », c'est le nom de ce sommet qui a donné lieu à plusieurs annonces des grands groupes.



Pour ce rendez-vous des grands patrons internationaux, l’Elysée n’a pas lésiné sur les moyens. Dans la journée, rencontre avec une quinzaine de ministres et le soir, sous les ors du château un dîner avec Emmanuel Macron. Des symboles destinés à séduire encore et toujours les investisseurs.



Tout cela à huis-clos, loin de la presse. Selon l’Elysée, il ne s’agit pas d’éviter les questions, mais de favoriser les tête-à-tête entre les membres du gouvernement et les patrons.



Plusieurs ont fait des annonces. Le matin, le constructeur automobile Toyota a promis 400 millions d’euros d’investissements et la création de 700 emplois directs dans son site de Valenciennes visité par Emmanuel Macron.



SAP, fournisseur allemand de logiciels, souhaite investir plus de deux milliards d’euros sur 5 ans en faveur de l’innovation. Le groupe pharmaceutique suisse Novartis lui, promet 900 millions d’euros pour la recherche clinique et son usine française.



Alors que la France se veut un champion en la matière, Google et Facebook ont annoncé chacun la création de leur centre de recherche en intelligence artificielle ainsi que des formations gratuites au numérique.



Au gouvernement, on assure que tous ces investissements sont synonymes d’emplois futurs. Paris renforce aussi son arsenal juridique pour tirer les bénéfices du Brexit. Il améliore l’offre scolaire internationale et crée de nouvelles chambres commerciales pour juger les contrats en anglais et promet aux financiers exilés du Brexit, qu’ils ne seront pas obligés de s’affilier au régime de retraite français pour s’installer à Paris.











