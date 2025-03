Son Comité de Direction mieux outillé : L’ARPCE renforce ses compétences en Intelligence Artificielle pour une régulation numérique efficace L’Intelligence Artificielle (IA) redéfinit les usages numériques. C’est ce qu’a compris l’Agence de Régulation des Postes et des Communications Électroniques (ARPCE) qui a organisé, les 17 et 18 mars, une session de sensibilisation à destination de son Comité de Direction. Objectif : mieux appréhender les opportunités et les risques liés à l’IA afin d’accompagner la transformation digitale du Congo.

L’Intelligence Artificielle s’impose aujourd’hui comme un levier incontournable dans tous les secteurs d’activité, de la finance à la santé, en passant par les télécommunications et la cybersécurité. Consciente des défis que représente cette avancée technologique, l’ARPCE, sous l’impulsion de son Directeur Général, Louis Marc Sakala, a initié une session de renforcement des capacités afin que ses cadres puissent mieux cerner les outils et impacts de l’IA.



Facilitée par deux experts de renom, Abdoulaye Ba et Babacar Charles Ndoye, venus respectivement de France et de Suisse, cette sensibilisation a permis d’explorer les tendances actuelles de l’IA et leurs implications sur la régulation du secteur numérique.



Une formation pour anticiper les évolutions technologiques



Pour Babacar Charles Ndoye, « l’Intelligence Artificielle va impacter tous les secteurs. Il est donc essentiel que les régulateurs soient en mesure d’en comprendre les enjeux et de proposer un cadre adapté ».



Dans un contexte où l’IA est au cœur des préoccupations liées à la cybersécurité et à la protection des données, Louis Marc Sakala a rappelé que cette formation « s’inscrit dans la volonté de l’ARPCE de mieux maîtriser ces technologies afin de garantir un usage sécurisé pour les citoyens et les entreprises tout en favorisant l’innovation ».



À travers cette initiative, l’ARPCE affirme son engagement à anticiper les évolutions technologiques pour mieux encadrer leur déploiement au Congo. Face aux défis de l’intelligence artificielle, l’agence entend jouer pleinement son rôle de régulateur en garantissant un environnement numérique sécurisé et propice à l’innovation. Avec cette démarche proactive, l’ARPCE se positionne comme un acteur clé de la transition numérique au Congo, œuvrant pour une intégration responsable et maîtrisée des nouvelles technologies.



