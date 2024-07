Son ancienne camarade de classe lui arrache son mari : Elle lui assène des chaines de vélo

M. Ndione est une jeune femme qui ne pardonnera jamais à A. Ndiaye d’avoir réussi son coup. Celle-ci aurait fait en sorte que le mari de la prévenue se sépare d’elle et l’épouse.



Quand M. Ndione a appris que c’est son amie A. Ndiaye, ancienne camarade de classe, qui est à la base de son divorce pour se frayer un chemin et gagner le cœur de son époux, elle croyait le sol se dérober sous ses pieds.



Meurtrie, pleine de rancune, elle ne pense qu’à une chose : battre sa rivale A. Ndiaye qui lui a arraché son mari. Elle attend qu’elle descende d’une charrette pour lui asséner des coups avec une chaîne de vélo, lui occasionnant une incapacité temporaire de travail de 15 jours.



«J’aurais pu me venger mais je ne l’ai pas fait. J’ai préféré ne pas réagir et décidé de porter plainte», a déclaré la partie civile.



«Ce bébé que vous portez sur le dos, vous lui avezs fait du tort en le faisant entrer en prison qui n’est pas sa place. Est-ce que vous avez regretté ce que vous avez fait?», demande le Procureur à la prévenue qui répond difficilement avoir déploré son acte.



Puis le président du Tribunal leur demande de quitter le groupe WhatsApp dans lequel elles s’échangeaient des insanités.



La prévenue a été condamnée à six mois de prison avec sursis. Quant à la partie civile elle a préféré ne pas réclamer des dommages et intérêts.