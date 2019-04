Son frère tabassé par un ami : le joueur de l’Etics exécute le gamin pour le venger Le juge de la chambre criminelle d’appel de Dakar a condamné, hier, Moustapha Barry à 2O ans de travaux forcés. Les faits remontent à 2010. Selon Libération, le joueur de l’Etics de Mboro, Moustapha Barry a voulu venger son frère, Macky Barry, qui avait été tabassé et blessé au cours d’une bagarre, par un autre jeune garçon de 15 ans, Alassane Keïta, au quartier Deklé de Dakar.

Le jeune Macky Barry a même dû être transporté au Samu parce que grièvement blessé. Son grand frère, joueur de football à l’Etics de Mboro, Moustapha Barry, alors âgé de 25 ans, organise une expédition punitive pour venger son jeune frère, et tue le jeune Alassane Kïta de 3 coups de couteaux, avant d’aller se réfugier à Thiès. Condamné à perpétuité en première instance, il a écopé de 20 ans de travaux forcés, hier, en appel.

