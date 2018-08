Son mari disparaît : la police le retrouve 7.200 km plus loin, marié à une autre femme

Un homme porté disparu a refait surface quelques jours plus tard à 7.200 km de chez lui. Il était parti vivre aux États-Unis pour y épouser une femme qu'il avait rencontrée sur Facebook.

Malcolm McGregor, 38 ans, a disparu le 23 juillet dernier en Ecosse. Trois jours plus tôt, il avait annoncé à sa compagne qu’il allait s’absenter quelques jours pour rendre visite à un parent. Très inquiète et sans nouvelles, Cheryl Cowie, 37 ans, a alors signalé la disparition de son mari.

Lâche, il part vivre aux États-Unis Cependant, quelques jours plus tard, sa voiture a été retrouvée chez sa sœur. Puis, Malcolm a fini par contacter la police pour qu’il cesse de le chercher. En effet, il était en vie et résidait désormais aux États-Unis, dans l’Utah, à 7200 km de chez lui. Il était parti sans prévenir son épouse.

L’homme a ensuite expliqué qu’il y a deux ans, il avait rencontré Bell Valek sur Internet. Éperdument amoureux, il avait alors décidé de quitter sa femme et ses deux enfants afin de rejoindre l'Américaine aux États-Unis et se marier avec elle.

Quelques jours plus tard, les photos de son mariage sont apparues sur Facebook, rapporte le Scottish Sun. Une amie de Cheryl a déclaré : " Dire que sa famille est dévastée est un euphémisme ".











