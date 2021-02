Son oncle la fait « capter » et menacer: D. D., la nièce de 11 ans, obligée de voler les 300.000 FCfa de sa mère Interceptée à la sortie de son école par deux individus dont elle ignore l’identité, la petite D. D. s’est vue sommer de soutirer de l’argent à sa mère et de le remettre au nommé Insa Kourouma, qui se trouve être un cousin de sa mère et qui vit dans la même maison qu’elle. Pour pousser la fillette à exécuter leur ordre, les malfrats la menacent de mort si jamais elle ne respectait pas leur ordre.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Février 2021 à 09:10 | | 0 commentaire(s)|

Terrorisée et prise de panique, la fillette cède et s’empare des 300.000 francs Cfa que sa maman avait déposés sur sa table de chevet. Il faut dire que cette maman a l’habitude de déposer négligemment de l’argent dans sa chambre. Et c’est le lendemain de ce vol que la jeune fille a remis l’argent aux inconnus qui étaient en compagnie de son oncle.



Une fois en possession de l’argent, l’oncle lui promet de lui acheter une tablette. Afin que l’enfant ne divulgue pas la vérité, l’oncle ne cesse de la surveiller comme du lait sur le feu à la maison. Vu le changement de comportement de la jeune fille, qui était toujours craintive, sa mère la soumet à un interrogatoire et découvre le pot aux roses. Bien entendu, le mis en cause, Insa Kourouma, a nié avec vigueur les accusations portées contre lui.



« Je ne suis ni de près ni de loin mêlé à cette affaire. Je vis dans une famille où l’on m’accuse de tous les maux, car je fume du chanvre indien et ne m’en cache pas », s’est défendu l’oncle.



Malgré ses dénégations, il a été déféré au parquet, tandis que ses acolytes, qui ne sont pas encore identifiés, courent toujours.













Le Témoin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos