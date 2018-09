Son sit-in avorté devant de Ministère de l’Intérieur: l’opposition s’en félicite et exige la libération des personnes arrêtées...

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Septembre 2018 à 08:45 | | 0 commentaire(s)|

Le Front de résistance nationale (FRN), a manifesté ce mardi, devant le Ministère de l’Intérieur. Même si, la manifestation avortée, lit-on, a été un franc-succès. «L’objectif du sit-in était de mettre en œuvre la liberté d’expression, prévue par la Constitution pour amplifier notre message pour le respect des libertés et pour des élections transparentes. Cet objectif a été atteint au-delà de nos espoirs », se félicite-t-il, dans un communiqué.



Dans le document, dont copie nous est parvenue, « le FRN adresse ses vives félicitations aux militants, sympathisants et citoyens et surtout, à la jeunesse dakaroise pour leur mobilisation massive.»



Cependant, le FRN dénonce l’arrestation par la police de plusieurs de ses membres et exige leur libération. «Macky Sall a fait interdire arbitrairement, cette manifestation pacifique. Il a fait quadriller le centre-ville pour en empêcher l’accès et déclenché une répression aveugle contre les manifestants et les populations.



De nombreux leaders et des dizaines de jeunes sont interpellés et détenus dans divers commissariats. Le FRN exige leur libération immédiate et sans conditions », poursuit-il.



« Le FRN appelle tous les citoyens à rester mobilisés, tout en exprimant sa détermination à poursuivre le combat », note le communiqué.

