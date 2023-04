Son troisième congrès ordinaire tenu à Tivaouane : Les innovations apportées au Pur Le parti de l'Unité et du Rassemblement (Pur) a tenu son troisième congrès ordinaire samedi à Tivaouane. A l'issue du congrès, de nouveaux postes ont été créés, des responsables reconduits et certains appelés à d’autres fonctions. D’après un communiqué reçu à «L’As», le congrès s'est déroulé dans le plus grand calme et la plus grande discipline.



Ainsi, Serigne Mouhamadoul Moustapha Sy a été reconduit à l'unanimité président du parti. D’après la même source, les statuts et règlements intérieurs ont aussi été adoptés par l'assemblée. Les postes nominatifs réservés exclusivement au président par les textes du parti ont été aussi reconduits.



Cheikh Tidiane Youm est nommé Secrétaire général National du parti, Cheikh Tidiane Sarr, responsable national du Think Tank Pur et Cheikh Tidiane Ndiaye, responsable national du Conseil des Sages.



Des innovations majeures ont été apportées sur la structuration du parti notamment, avec la mise en place des universités de la recréation, le mouvement des benjamins, le mouvement des enseignants, le mouvement des corps soignants, le mouvement des artisans et le mouvement des transporteurs.



Le Conseil Politique National sera l'instance chargée de rassembler les membres du directoire, les Coordonnateurs Nationaux, les Responsables Nationaux Chargés des missions et les Secrétaires nationaux.



