Sonacos: les populations impactées par la pollution et les maladies manifestent Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Mai 2022 à 17:10 | | 0 commentaire(s)| Les impactés de la Sonacos et les habitants de HLM Thiokhna étaient devant l’Usine de la Sonacos pour crier leur ras-le-bol face à la pollution de l’usine sur les habitations. Nous lançons un appel aux autorités d'enlever la machine d'arachide qui est au niveau de la Sonacos qui soulève la poussière et expose les populations à toutes sortes de maladies.





