Sonatel - Atterrissement d'un nouveau câble sous-marin 3 fois plus puissant et doublement de son Datacenter Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Juillet 2022 à 16:58 commentaire(s)| Sonatel accélère la connectivité numérique du Sénégal, avec l’atterrissement d’un nouveau câble sous-marin 3 fois plus puissant et le doublement de son Datacenter.

Christel Heydemann, nouvelle Directrice Générale du groupe Orange depuis Avril 2022 fait sa première visite en Afrique Subsaharienne à Dakar, où elle célèbre des avancées importantes de Sonatel pour les capacités numériques du Sénégal.



La nouvelle Directrice générale d’Orange a en effet inauguré la 2e Salle du DataCenter de Sonatel à Rufisque, permettant de doubler les capacités d’hébergement de services et données numériques de ce Centre.



Elle a également célébré la récente distinction des Datacloud Awards décernée à Sonatel, comme meilleur service Cloud en Afrique et Moyen Orient mais aussi l’obtention par Sonatel du marché de la station de raccordement du Sénégal au tout nouveau câble sous-marin 2Africa, dont la puissance de transport est inégalée.



Le DataCenter Sonatel de Rufisque héberge de nombreux services de Sonatel et les clients d’Orange Business Services Sénégal. C’est le dernier d’une toute nouvelle génération de centres de calcul, qui bénéficie d’une multi redondance à tous les niveaux : tous ses équipements sont doublés afin d’offrir une sécurité et une disponibilité permanente. Il évolue donc dans un univers hautement sécurisé en termes de configuration électrique (architecture Tier3 garantissant 99,98% de disponibilité), d’infrastructures techniques contrôlées par une biométrie combinée au badge magnétique pour la sécurité des salles.



Le DataCenter est également construit pour garantir une efficacité énergétique maximale mais aussi pour consommer principalement des énergies renouvelables, avec la finalisation cette année de son alimentation électrique par des panneaux solaires.



Doublant ainsi la capacité de son DataCenter Tier 3, Sonatel multiplie aussi par trois(3) la connectivité du Sénégal, avec la construction et l’exploitation de la station de raccordement d’un tout nouveau câble sous-marin de très haute capacité, qui viendra compléter les 4 câbles qu’il exploite déjà.



Sonatel est déterminée à fournir des services de la plus haute qualité et réalise pour cela d’importants efforts d’investissement, avec un programme très ambitieux pour la couverture 4G partout au Sénégal d’ici fin 2023. Ces efforts sont couronnés par des distinctions internationales comme cela a été le cas récemment, avec la reconnaissance de Sonatel comme fournissant le meilleur service cloud pour toute l’Afrique et le Moyen-Orient (distinction Datacloud Global Award remise le 25 avril 2022 à Monaco).



Sonatel est liée au Groupe Orange depuis 1997, lorsque le Gouvernement du Sénégal a émis un appel d’offre international pour sélectionner un partenaire stratégique, en charge d’apporter à la société nationale des télécoms, les meilleures pratiques de savoir-faire d’opérateur, et permettre ainsi à Sonatel de se développer à l’international en Afrique. Ce partenariat stratégique a permis à Sonatel et Orange de connaître un développement remarquable en Afrique de l’Ouest.



La Directrice générale d’Orange, accompagnée pour ces célébrations du Président de Sonatel, également Président d’Orange Middle East and Africa ; Alioune Ndiaye, du Directeur Général de Sonatel, Sékou Dramé et du Directeur Général d’Orange Middle East and Africa, Jérôme Hénique, a pu réaffirmer à l’occasion de ces célébrations et des rencontres avec les autorités du Sénégal et le personnel, toute sa satisfaction de la coopération utile et efficace existant avec Sonatel depuis 1997, qui contribue à l’émergence du Sénégal et apporte une belle contribution à la stratégie « Sénégal Numérique 2025 », dont l’objectif est de hisser le Sénégal parmi les 5 pays africains les mieux connectés.











Accueil Envoyer à un ami Partager