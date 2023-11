Sonatel-Lancement des travaux du gigantesque câble sous-marin 2Africa : Le navire câblier Ile de Batz à Dakar

Très grand projet d’une portée internationale, 2Africa est le câble sous-marin le plus long avec 45 000 Km, il prévoit de relier 33 pays sur 3 continents et fournir de la connectivité améliorée à plus de 3 milliards de personnes.



Selon toujours la note de présentation, cette infrastructure gigantesque en plus de renforcer la connectivité du Sénégal aux réseaux mondiaux va satisfaire les besoins croissants de l'ensemble des acteurs de l'économie numérique.