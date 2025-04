Sonatel célèbre ses 40 ans : Une histoire d'innovation au service des Sénégalais.

Sonatel, leader des télécommunications au Sénégal, fête ses 40 ans d’existence. Depuis sa création en 1985, l’entreprise a joué un rôle déterminant dans la révolution numérique du pays, en transformant profondément la vie quotidienne des Sénégalais.



Après l’introduction des services de téléphonie fixe, le leader des télécommunications au Sénégal a rapidement étendu son offre à la téléphonie mobile et à l’Internet fixe et mobile, facilitant ainsi l’accès à la communication pour tous.



Avec l’avènement de l’Internet haut débit et de la connectivité mobile, Sonatel a ouvert la voie à une modernisation technologique sans précédent, permettant aux Sénégalais d’être mieux connectés, d’accéder à de nouvelles opportunités professionnelles et d’améliorer leur quotidien.



Aujourd’hui, Sonatel continue d’innover, en mettant l’accent sur des services connectés et adaptés aux besoins de la population, dans un monde toujours plus digital.



À l’occasion de ses 40 ans, et des 65 ans du Sénégal Sonatel réaffirme son engagement à simplifier la vie des Sénégalais et à les connecter au futur.