Sonatel: inauguration du 5G Orange Lab d'Afrique, le 5G dix fois plus rapide que le 4G Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Juillet 2022 à 06:27 | | 0 commentaire(s)| Le premier Orange 5G Lab d'Afrique à Dakar a été inauguré par le Directeur général de Sonatel, Sékou Dramé et le Directeur Exécutif Technologie et Innovation d' Orange, Michael Trabbia, en présence des autorités administrative et locales. Selon eux, l'écosystème numérique et les acteurs économiques sont attendus dans ce nouveau laboratoire pour tester et développer des produits et services sur le réseau 5 G et donner vie aux usages de la 5G. Le 5G est 10 fois plus rapide que la 4G.



