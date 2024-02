Sondage Afrobaromètre: «53% des citoyens voient le pays moins démocratique qu’il y a 5 ans»

La décision du Président Macky Sall de reporter l’élection présidentielle au Sénégal s’inscrit dans le contexte d’un «solide soutien populaire à la démocratie, mais d’un mécontentement croissant quant au fonctionnement de celle-ci dans le pays», révèle Afrobarometer dans une publication parue ce 5 février 2024. Ce réseau de sondage souligne que parmi les 39 pays sondés en 2021/2023, le Sénégal enregistre «la troisième plus grande proportion de citoyens préférant la démocratie à tout autre système politique».



Les résultats ajoutent que la proportion de Sénégalais qui se déclarent «assez satisfaits» ou «très satisfaits» du fonctionnement de la démocratie dans le pays a fortement diminué, passant de 64% en 2014 à 48% en 2022. «Plus de la moitié (53%) des citoyens déclarent que le pays est moins démocratique aujourd’hui qu’il ne l’était il y a cinq ans et les trois quarts (76%) des Sénégalais affirment que leur président doit toujours obéir aux lois et aux décisions de justice, même s’ils pensent qu’elles sont erronées», indique Afrobaromètre.



Besbi