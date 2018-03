Songué Diouf et les femmes violées: Le Jakaarlo de l'horreur (par Raby S. Diallo-Kane)

Lorsque j’ai écouté le professeur Songué et vu son allure hautement pédante, en débitant des propos absolument iniques à propos des femmes victimes de viol, mon sang n’a fait qu’un tour ! De nombreuses questions alors m’ont assaillie car je n’en revenais pas d’un tel culot …



Comment a-t-il osé ? Pourquoi Khalifa ne l’a-t-il pas arrêté ? Bien sûr, il aura essayé en voulant coûte que coûte glisser son fameux « refrain » tout aussi impertinent mais de la même sauce que son chroniqueur préféré... Pourquoi l’assistance gloussait-elle face à une telle hérésie? Bouba était-il la seule personne un tant soit peu lucide sur le plateau, lui qui a su s’opposer, même si c’était de fort timide manière, en rappelant les contextes dans lesquels on retrouvait la plupart des cas de viols et d’inceste ? Le réalisateur dormait-il ?



Et surtout, face à ses élèves qui vont certainement demander une thèse plus soutenue de cette assertion-sacrilège, quels effets désastreux ce supposé éducateur va-t-il produire sur leurs façons de penser et d’agir ? Faut-il, pour les jeunes filles de l’école où exerce Songué, surtout celles « aux formes généreuses », se terrer et ne plus aller à l’école sous risque d’être violées ? Songué aurait-il déjà eu envie –si tant est qu’il s’en est limité là- de violer des femmes, s’il se considère comme un homme normal qui côtoie des femmes aux formes …féminines mais aux tenues suggestives ? Y a –t-il des hommes « normaux » encore capables de fréquenter nos plages sans que viols s’en suivent ??? Quel genre d’horreurs pourrait-il encore sortir ???



C’est tout-à-fait inadmissible et scandaleux !



En tous cas, une chose est sûre, il faut se désolidariser de cette émission, du moins de l’édition du 09 mars, de la manière la plus vigoureuse : hommes et femmes !



La seule chose positive que je retiendrai de cet « évènement », c’est le formidable élan de désaveu et de dégoût que mes compatriotes, Sénégalaises et Sénégalais, ont ressenti et fait ressortir sur les réseaux dits sociaux et souvent, dans les salons privés durant ce week-end cauchemardesque…



Il en aura eu pour son grade, voire plus, ce « professeur » devenu « Maréchal agresseur de la conscience collective et de la moralité » !



Des excuses publiques de la part de la TFM doivent être présentées ; des sanctions prises contre Songué et contre Jakaarlo, dont le concept devrait, depuis belle lurette, être reformaté. En effet, elle peut divertir de temps en temps mais elle n’instruit que très rarement, du fait de la faible qualité des interventions des chroniqueurs qui, s’ils ne s’expriment pas de façon terre-à-terre, sont très peu captivants !













Mme Raby S. Diallo-KANE

Sociologue

