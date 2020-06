Sonko commencera-t-il à détruire la maison de son ami et un de ses financiers, Mouhamadou Fallou Guèye ?

Sa réaction très attendue sur le bradage du littoral, Ousmane Sonko le leader du parti PASTEF s’est montré très menaçant envers les présumés complices de ce qu’on peut appeler, un « crime environnemental et écologique ».



Le leader du Pastef qui a affirmé n’avoir pas voulu parler trop vite, se désole de voir que seuls quelques-uns portent ce combat pour défendre le littoral, alors que des milliers d’autres plus concernés, semblent désintéressés.



Mais plus menaçant, il conseille à ces bradeurs de ne pas investir des milliards sur cette plage dakaroise. Car dès que le PASTEF accèdera au pouvoir, eux et les autorités administratives dont la complicité est avérée, rendront compte devant Dame Justice. « Et ça ne sera pas un leurre comme la traque des biens mal acquis, érigée en règlement de comptes politique… », a-t-il promis.



Réagissant à cette position sans équivoque indexant nos gouvernants actuels et passés, un fidèle lecteur de Leral.net, (certainement tout, sauf un militant du Pastef, qui dit ne pas vouloir inter-échanger comme le font certains internautes, mais laisse à notre libre appréciation ce dossier que Sonko va à coup sûr, « mettre sous le coude ».



C'est quoi ce dossier ?



Sur des images envoyés à leral.net, on peut apercevoir le lot d’un terrain sis à quelques encablures du littoral. Or selon « ce répondeur », en réalité, cette terre avec son immeuble d’une valeur de 300 millions appartenait au leader du PASTEF qui, en simulation de vente, l’aurait cédée sous forme déguisée à Mouhamadou Fallou Guèye, le boss de l’entreprise Holding Guèye.



Ce acte, confie-t-il à Leral, s’est déroulé un peu avant les élections, en « simulation », parce que cet immeuble a été acheté par une certaine Diarra Guèye, qui n’est personne d’autre que la fille de Fallou Guèye, non seulement chargé de la vente, mais aussi un soutien incondistionnel du Leader du PASTEF.



Et dans ce bradage foncier, ce même promoteur foncier aurait facilité l’acquisition d’un terrain de 1800 mètres-carrés à un certain…Abdoulaye Sylla, patron d’une société dénommée Ecotra, qui naguère avait défrayé l’actualité, avec sa maison démolie par la DSCOS...



La réaction de Sonko, sur un probable « dossier à mettre sous le coude », est très attendue…Affaire à suivre..