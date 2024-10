Sonko et Amadou : Le CNRA met fin aux espoirs d’un débat Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2024 à 13:14 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Débat public/ Saliou Ndong Le très attendu débat entre Ousmane Sonko, représentant Pastef, et Amadou Ba de la coalition « Jamm ak Njariñ » pour les élections législatives du 17 novembre prochain ne se tiendra pas. Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a rejeté l’idée de ce duel, arguant que cela violerait le principe d’égalité de traitement entre les candidats. Selon le CNRA, un débat impliquant uniquement deux candidats créerait une inégalité vis-à-vis des autres. Bien que Walf TV ait proposé d’organiser le débat, le CNRA reste ferme sur sa position, affirmant qu’il est l’unique autorité capable de décider de la pertinence d’un tel événement.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Débat public/ Saliou Ndong Le très attendu débat entre Ousmane Sonko, représentant Pastef, et Amadou Ba de la coalition « Jamm ak Njariñ » pour les élections législatives du 17 novembre prochain ne se tiendra pas. Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a rejeté l’idée de ce duel, arguant que cela […]Source : https://atlanticactu.com/sonko-et-amadou-le-cnra-m...

Accueil Envoyer à un ami Partager