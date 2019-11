Sonko sur l’affaire des 94 milliards : « Ni le procureur, ni le Doyen des juges n’ose classer le dossier » Ousmane Sonko a profité de l’examen du projet de loi de finances rectificatives 2019 pour ramener l’affaire des 94 milliards au goût du jour.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Novembre 2019 à 11:56 | | 1 commentaire(s)|

« Ni le procureur de la République, ni le doyen des juges, n’ose le classer sans suite. Et si le dossier arrive à terme, les responsabilités du ministre de l’Economie et des Finances seront entièrement engagées et il se peut que cela remonte un peu plus loin, c’est ce qui l’a agacé », a-t-il dit, hier vendredi, à la presse à l’issue de la plénière.

« Le ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo esquive la question. Mais, nous refusons que ce dossier soit enterré parce que c’est de l’argent des caisses de l’État qui a été détourné », a-t-il encore dit affirmant que si l’enquête aboutit, d’autres têtes vont tomber.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos