Sonko, téléthon vous avez dit ? Par Mamadou Biguine Guèye Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 18:48 | | 0 commentaire(s)| Non, la comédie a quand même trop duré, honorable député Ousmane Sonko, chef de fil de Pastef ! Au-delà de vos multiples et répétitives énormités bâties sur d'infinies révélations, les unes plus inconcevables que les autres, vous nous bassinez encore avec vos "tartufferies" politiciennes en nous sortant une histoire de téléthon au profit des militaires retraités déguerpis du terme Ouakam. Cela, suite à votre visite politicienne chez ces ex hommes sous les drapeaux relogés par votre nouvel ami, un certain Barthélémy Dias. Sonko, chef de parti, leader d'opinion, député du Sénégal, ancien haut fonctionnaire, agit souvent comme s'il était le prototype de l'ignorant pour des sports souvent si élémentaires

Sinon le bonhomme n'aurait jamais cautionne que des retraités depuis la nuit des temps, puissent être autorisés à continuer à occuper des logements de fonction que leurs suivants mériteraient plus d'occuper.



Doit-on donc permettre et accepter un tel état de fait qui n'existe nulle part au monde, fût-il dans les pays de très loin plus développés que le Sénégal. Le chef de l'État dans son souci de préservation de la paix sociale et d'aider ces familles militaires, n'a-t-il pas octroyé une enveloppe financière de presque un milliard, pour accompagner ces anciens hommes de troupes ?



Que veut enfin Sonko ? Pousser ces jambars à la révolte ou en faire des mendiants éternels ? La sortie du général de corps d'armée Mamadou Mansour Seck, a certainement dû noyer les velléités de révolte vers lesquelles le leader de Pastef souhaite pousser ces soldats, qu'il misérabilise si honteusement. Il ne faut pas politiser ce dossier. Cela peut mener le pays vers l'impasse. Pour quel intérêt ? Ousmane Sonko a bien dit qu'il multiplie ses sorties contre le gouvernement parce qu'il s'oppose à celui-ci. Soit !



Mais que ses intempestives sorties soient plus intelligentes et plus responsables. Un leader politique, surtout de l'opposition, doit être honnête, raisonnable et responsable, afin que ses interventions puissent profiter et à la majorité et à la minorité qui s'oppose face au peuple souverain et seul censeur demain du bilan qui est critiqué. Une telle attitude participe de l'esprit républicain dans l'infinie construction d'un Etat démocratique, libre et prospère. Disons le clairement, le Sénégal demeure une République. Celle-ci a été consolidée par les pères fondateurs avec la partition d'un peuple civilisé à la maturité indéniable.





Que Sonko ne nous parle plus de téléthon pour ces anciens fonctionnaires qui ne lui ont rien demandé. Qu'à fait le "révélateur" du "scandale" des 94 milliards aux espoirs déçus des 12% de commissions pour les nombreuses familles sinistrées des inondations ? Rien ! Alors s'il organisait un téléthon pour ces dernières, ce serait plus pertinent qu'un téléthon pour d'anciens militaires qui ont refusé de quitter leurs logements de fonction, plusieurs années après leur retraite.



Cher Ousmane Sonko, votre démagogie a trop duré. Elle vous dessert. Revoyez votre méthode politico stratégique, recueillez et mettez en œuvre les conseils de vos proches, car il se susurre aussi un peu partout que vous êtes d'une suffisance débordante.











Mamadou Biguine Guèye



Accueil Envoyer à un ami Partager