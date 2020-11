Sonko zappe les questions d’actualités phares Rédigé par leral.net le Samedi 7 Novembre 2020 à 23:31 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de Pastef met en garde ses partisans et leur suggère de se focaliser sur leurs vision et objectif « Evitez de commenter les choix libres des uns et des autres. Le silence que nous avons adoptée sur les derniers évènements politiques et la reconfiguration politique en cours dans notre pays, est une option bien réfléchie. Je vous invite tous à vous abstenir de conjectures inutiles et improductives et à éviter de commenter les choix libres des uns et des autres. Je vous invite surtout à investir le terrain et à continuer à parler de notre projet de société aux Sénégalais. Ces deux attitudes sont le seul gage de notre succès. Pastef a une histoire et un parcours, nous ne devons jamais le perdre de vue », a écrit Sonko sur sa page facebook



Source : Source : https://letemoin.sn/sonko-zappe-les-questions-dact...

