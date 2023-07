Sortie de Ousmane Sonko sur France 24 : « Des balivernes. !» selon Mamadou Kassé (APR/Tamba)

En point de presse tenu ce Jeudi 06 juillet 2023, les membres de la coalition BBY du département de Tambacounda ont loué le travail et la force de leur coalition dans la localité. « A Tambacounda, notre coalition reste et restera toujours unie. C'est la plus grande coalition victorieuse de l'histoire politique du Sénégal. » En marge de cette rencontre le DG de la SICAP SA, a réagi à la sortie de Ousmane SONKO. Et en réponse à la menace du leader de PASTEF, assigné à résidence, sur France 24 qui dit que "si Macky Macky veut m'empêcher d'être candidat, il y aura chaos indescriptible dans ce pays", le DG de Sicap estime qu’ « Il y a des gens, leur unique objectif, c'est de brûler le pays. Et nous ne sommes pas là à écouter des balivernes. » conclut-il

