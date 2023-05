Sortie de la 50ème Promotion Jean Meissa Diop: Le Cesti met 33 journalistes sur le marché du travail Les étudiants de la 50e promotion du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti) ont reçu, hier, leur diplôme qui marque la fin de trois années de formation en journalisme. Ils sont appelés à pratiquer […]

Sortie de la 50ème Promotion Jean Meissa Diop: Le Cesti met 33 journalistes sur le marché du travail

Les étudiants de la 50e promotion du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti) ont reçu, hier, leur diplôme qui marque la fin de trois années de formation en journalisme. Ils sont appelés à pratiquer le métier à l’image de leur parrain, feu Jean Meissa Diop.

Des larmes ont jailli, des voix chargées de trémolos, des sourires ont caractérisé les visages, hier, à l’amphithéâtre de l’Ucad 2. Sous les notes berçantes de kora dans une salle ultra remplie, Fatoumata Bineta Ba (Presse écrite), Moustapha Diakité (Radio) et Almamy Sané (Télévision) sont copieusement applaudis par les parents, proches, étudiants qui siègent dans les travées de cette enceinte de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils sont majors dans les différents médiums et reçoivent chacun un ordinateur offert par un partenaire du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti). L’instant est empreint d’émotion devant le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Moussa Baldé, le Ministre de l’Environnement Alioune Ndoye, le Directeur de la Maison de la presse, Bara Ndiaye, le député Pape Djibril Fall (deux anciens du Cesti). La cérémonie pouvait commencer et voir les autres récipiendaires défiler devant le présidium, sous les encouragements nourris.

Ce sont 33 journalistes que le Cesti vient de mettre sur le marché du travail. Après trois ans de dur labeur, de stress, d’assiduité… ces professionnels de l’information sont désormais appelés à servir le journalisme comme le faisait leur parrain, feu Jean Meissa Diop, ancien de la même école. « Jean était un homme épris de justice. Il était profondément attaché à tout ce qui peut rehausser le prestige des journalistes et de leur profession », a salué Diariétou Ndiaye Diop, épouse de l’ancien Directeur de publication du quotidien « Walf Grand-Place ».

Pour Mamadou Ndiaye, ami du parrain, la vie de Jean Meissa Diop a été courte. « Il n’a pas célébré ses 60 ans, mais quelle œuvre monumentale par l’écrit, le son, l’image », a témoigné le Directeur de la Communication du groupe de presse « Emedia invest ». Des conseils qui ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Car Fatoumata Binetou Ba, au nom des sortants, s’est engagée à promouvoir le journalisme tel qu’il est pratiqué par M. Diop.

Pour sa part, le Directeur du Cesti a demandé à la 50e promotion de faire attention aux réseaux sociaux. « Le journalisme est l’une des professions les plus décriées, les plus difficiles et les plus exigeantes qui soient dans notre pays. Nous pensons que seule une formation de qualité peut doter notre pays d’une presse professionnelle forte, digne, indépendante et crédible », a déclaré Mamadou Ndiaye. Selon lui, le Cesti s’engage à apporter sa contribution aux assises des médias initiées par la Coordination des associations de presse.

Babacar Guèye DIOP

Plus de 2 milliards de FCfa pour moderniser l’établissement

C’est Mamadou Ndiaye, le Directeur du Cesti qui le dit : de 2 formations en 2020, l’école de formation en journalisme est passée à 6 en 2023. Par conséquent, les effectifs du Cesti sont passés de 159 en 2020 à 330 étudiants en 2023. De plus, des projets de Masters spécialisés en journalisme financier, économique, culturel, sportif et scientifique seront étudiés par les instances compétentes et mises en œuvre à la rentrée 2023-2024, a informé M. Ndiaye. « Le Cesti actuel ne peut plus contenir autant de programmes, autant de formations. Nous sommes à l’étroit et le bâtiment est devenu vétuste. Il nous faudra aller vers la construction de nouvelles infrastructures à la hauteur de la renommée de notre établissement pour répondre à la demande du marché. Ce nouveau Cesti nous coûte environ 2 milliards et demi de FCfa. C’est beaucoup pour un établissement qui fonctionne avec un petit budget, mais nous comptons sur l’État du Sénégal et sur les diplômés pour y arriver », a-t-il plaidé. Ministre de l’Enseignement supérieur et présent à la rencontre, le Pr Moussa Baldé a noté la doléance.

B. G. DIOP

Source : https://lesoleil.sn/sortie-de-la-50eme-promotion-j...