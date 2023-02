Sortie de son livre et répliques tous azimuts : Cheikh Yérim apporte ses réponses et clarifications Comme écrit et annoncé, réagissant aux commentaires et répliques tous azimuts, suite à la sortie de son livre, Cheikh Yérim Seck a fait face hier samedi à la presse pour apporter ses réponses et clarifications.

A l’entame il revient l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko qui domine l’actualité et met le pays sous tension, alors que le Sénégal est à quelques mois de ses premières productions de gaz et de pétrole.



« Si le livre n’a pas de préface, c’est parce que même à une semaine de sa publication nul n’était au courant de son existence, à part sa famille » A-t-il martelé, mettant au passage quiconque de prouver le contraire. Mais, son intention réelle soutient-il était de susciter le débat autour des problèmes réels du pays…



