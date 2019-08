Sortie sur la grâce de Khalifa : Barthélémy répond à Macky Sall La sortie du président Macky Sall sur RFI qui a déclaré qu’une grâce de Khalifa Sall dépend de son « seul désir », a suscité la désapprobation, jusque chez les souteneurs du chef de l’Etat. Fidèle parmi les fidèles de l’ex maire de Dakar, Barthélémy Dias ne s’est pas fait prier pour répliquer à cette sortie, à travers un post sur Facebook.

Le maire de Mermoz-Sacré a réitéré son appel à l’endroit de l’opposition à quitter la table des négociations dans le cadre du dialogue national.

Voici le post de Barthélémy Dias

« J'INVITE ENCORE CEUX QUI CROIENT EN L'ÈTAT DE DROIT, A QUITTER LA TABLE DU DIALOGUE POLITIQUE POUR DÉNONCER CETTE VULGAIRE AGRESSION CONTRE LA LIBERTE ET LA DÉMOCRATIE..

ON A REFUSÈ...

ON REFUSE...

ON REFUSERA...

LE COMPROMIS, LE CHANTAGE ET LA SUPERCHERIE.

KHALIFA PRESIDENT!!!

A BON ENTENDEUR... »



