Sortie sur la grâce de Khalifa : Barthélémy répond à Macky Sall

Le maire de Mermoz-Sacré a réitéré son appel à l’endroit de l’opposition à quitter la table des négociations dans le cadre du dialogue national.
Voici le post de Barthélémy Dias
« J'INVITE ENCORE CEUX QUI CROIENT EN L'ÈTAT DE DROIT, A QUITTER LA TABLE DU DIALOGUE POLITIQUE POUR DÉNONCER CETTE VULGAIRE AGRESSION CONTRE LA LIBERTE ET LA DÉMOCRATIE..
ON A REFUSÈ...
ON REFUSE...
ON REFUSERA...
LE COMPROMIS, LE CHANTAGE ET LA SUPERCHERIE.
KHALIFA PRESIDENT!!!
A BON ENTENDEUR... »
Voici le post de Barthélémy Dias
« J'INVITE ENCORE CEUX QUI CROIENT EN L'ÈTAT DE DROIT, A QUITTER LA TABLE DU DIALOGUE POLITIQUE POUR DÉNONCER CETTE VULGAIRE AGRESSION CONTRE LA LIBERTE ET LA DÉMOCRATIE..
ON A REFUSÈ...
ON REFUSE...
ON REFUSERA...
LE COMPROMIS, LE CHANTAGE ET LA SUPERCHERIE.
KHALIFA PRESIDENT!!!
A BON ENTENDEUR... »