Sorties intempestives contre le régime et le chef de l’Etat : Macky Sall exaspéré par Cissé Lô Moustapha Cissé Lô qui s’est distingué dernièrement par des sorties intempestives, dans les médias et à l’Assemblée nationale contre le régime et le chef de l’Etat, risque gros. Et pour cause, La Tribune révèle que le président Macky Sall est texaspéré par le comportement du Parlement de la Cedeao. Et il ne serait surprenant qu’une mesure soit prise contre El Pistoléro. D’ailleurs, le chef de l’Etat refuserait désormais tout lien communicationnel avec Cissé Lô, selon le journal.

