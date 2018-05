Sorties récurrentes du Médiateur de la République contre les Institutions: l’Apr réclame la tête de Alioune Badara Cissé

L’Alliance pour la République (Apr) s’agace des "sorties récurrentes" du médiateur de la République, Alioune Badara Cissé contre les institutions du pays et demande au Président de la République, Macky Sall, de le démettre de ses fonctions.



Connu pour son franc-parler, le médiateur Alioune Badara Cissé avait déploré au cours d’une conférence publique au mois de mars dernier, le déroulement des dernières législatives et l’interdiction des manifestations de l’opposition. Une contribution publiée dans la presse, lui est également attribuée et dans laquelle, l’auteur s’en prend au gouvernement.



"Ces sorties récurrentes relèvent d’un positionnement politique militant incompatible avec son statut, constituant en même temps une atteinte grave au devoir de réserve que lui impose ses hautes fonctions", s’agace le porte-parole de l’Apr dans un communiqué.



Rappelant que « Monsieur Cissé occupe cette position institutionnelle importante du Sénégal, sur décision et décret du Chef de l’Etat », Seydou Guèye ajoute que de « tels dérapages sont inacceptables, de sa part ».



« Jamais dans l’histoire de notre pays, de Monsieur Ousmane Camara au Professeur Serigne Diop, en passant par le Professeur Seydou Madani Sy et Monsieur Doudou Ndir, le devoir de réserve du Médiateur de la République n’a été autant altéré », déplore-t-il. Avant de poursuivre : « le SEN-APR condamne vigoureusement cette posture de Monsieur Cissé, qui s’inscrit dans une logique de désacralisation des institutions ».



«Si Monsieur Cissé veut retrouver le terrain politique de la contestation, il devrait se décharger de ses fonctions de Médiateur de la République. A défaut, le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance pour la République (SEN-APR) demande au Président de la République, d’en tirer toutes les conséquences et de mettre un terme à cette confusion de rôles », menace Seydou Guèye.















Leral.net