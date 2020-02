Sotrac : les ex-travailleurs réclament 9 milliards à l’Etat La question a été soulevée, hier, par la députée Mame Diarra Fam, lors du passage du ministre du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo à l’Assemblée nationale. Il s’agit de la dette de l’Etat aux ex-travailleurs de la défunte Sotrac. Répondant à la question, le ministre du Budget a soutenu que l’Etat a épongé cette dette qui était de 5 milliards. Ce que réfute le président du collectif des ex-travailleurs de cette société Mamadou Mbodji.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|

« La dette n’est nullement épongée. L’Etat nous devait une somme globale de 14 milliards et nous avait remis un acompte de 5 milliards. Il reste alors 9 milliards que l’Etat nous doit. C’est d’ailleurs confiné dans un rapport qui a été fait après une rencontre entre les ex-travailleurs et l’ex médiateur de la République, Doudou Ndir.



Nous ne renonçons pas à cet argent, nous exigeons d’être payés. D’ailleurs, prochainement, nous allons nous faire entendre avec notamment le collectif des anciens travailleurs de la Sias », a-t-il déclaré sur la RFM.

