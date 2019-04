Soudan : 130 millions de dollars saisis dans le domicile d’Omar El-Béchir (vidéo)

Une importante quantité d’argent liquide a été découverte au domicile de l’ex président soudanais Omar El-Béchir, ont déclaré samedi les procureurs, alors qu’un haut responsable du parti révèle que plusieurs membres de l’ancien parti au pouvoir avaient été arrêtés.



Les services de sécurité ont trouvé des euros, des dollars et des livres soudanaises totalisant plus de 130 millions de dollars.



L’ancien président Omar El-Béchir fait actuellement l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent et possession de sommes importantes en devises étrangères sans fondement légal, a déclaré une source judiciaire à Reuters.



Des valises chargées de plus de 351 000 dollars, 6 millions d’euros, et cinq milliards de livres soudanaises ont été trouvées chez Omar El-Béchir.



L’ancien président soudanais a été placé en résidence surveillée après des mois de protestations contre son régime qui ont conduit à sa destitution le 11 avril. Selon certaines informations, il est actuellement détenu dans une prison de Kobar.



Le procureur général du Soudan a déclaré samedi qu’un nouveau comité serait mis en place pour superviser les enquêtes anti-corruption.



Omar El-Béchir est également recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour des allégations de génocide dans la région du Darfour.