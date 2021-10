Soudan : L’Émissaire de l’Onu a rencontré le Général al-Burhane et le Premier ministre limogé Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021 à 23:57 | | 0 commentaire(s)|

L’Émissaire de l’Onu au Soudan, l’Allemand Volker Perthes, a rencontré, mercredi, l’homme fort du pays, le Général Abdel Fattah al-Burhane, et le Premier ministre limogé, Abdallah Hamdok, qui « n’est pas libre de ses mouvements », a indiqué le Porte-parole des Nations unies, Stéphane Dujarric. Volker Perthes « a rencontré le Général al-Burhane pour discuter des développements récents » […] L’Émissaire de l’Onu au Soudan, l’Allemand Volker Perthes, a rencontré, mercredi, l’homme fort du pays, le Général Abdel Fattah al-Burhane, et le Premier ministre limogé, Abdallah Hamdok, qui « n’est pas libre de ses mouvements », a indiqué le Porte-parole des Nations unies, Stéphane Dujarric. Volker Perthes « a rencontré le Général al-Burhane pour discuter des développements récents » au Soudan, a déclaré le Porte-parole lors de son point-presse quotidien, en réponse à des questions sur le coup d’État militaire. Il lui « a réaffirmé » les évolutions réclamées par l’Onu, à savoir « un retour au processus de transition » en vertu des documents constitutionnels et, « bien sûr, une libération immédiate de tous ceux qui ont été arbitrairement arrêtés », a ajouté Stéphane Dujarric. AFP



Source : Source : http://lesoleil.sn/soudan-lemissaire-de-lonu-a-ren...

