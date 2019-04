Soudan: le nouveau chef militaire annonce la levée du couvre-feu

Cela fait tout juste vingt-quatre heures qu’il a été nommé et il vient tout juste de s’exprimer, ce samedi 13 avril. Le nouvel homme fort de Khartoum, le général Abdel Fattah Abdelrahman Burhan annonce la levée du couvre-feu. Il promet d’« éliminer les racines » de l’ancien régime.



Lors d’un discours à la nation retransmis en direct à la télévision d’État, il a ordonné la libération des manifestants emprisonnés et promis de faire juger ceux qui ont tué les manifestants. Il a assuré aussi que la période de transition ne dépassera pas deux ans et annoncé qu’un gouvernement civil serait formé après des consultations.



Cette annonce intervient trois jours après l’arrestation de l’ancien président Omar el-Béchir et la démission de deux poids lourds du régime, le ministre de la Défense qui avait succédé à Omar el-Béchir et surtout Salah Gosh, le patron du puissant service de renseignement soudanais.



Tous deux, des durs du régime el-Béchir, ont été écartés sous la pression de la rue et de l’opposition. Les manifestants campent toujours devant le siège de l’armée depuis samedi dernier, et ont juré de rester mobilisés jusqu’à ce qu’ils obtiennent un gouvernement civil.



Le nouveau chef du Conseil militaire sera donc chargé de cette transition et a d’ailleurs déjà commencé des consultations avec l’opposition politique.