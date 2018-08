Souleymane Ndéné Ndiaye : "Chacun a la liberté de choisir entre le mafé et le thiébou dieune" Lors de la cérémonie de lancement de la campagne de parrainage du candidat Macky Sall au Centre International Abdou Diouf (CIAD) à Diamniadio, Souleymane Ndéné Ndiaye a déclaré au micro de Leral.net que de tous les candidats à la présidentielle de 2019, "Macky Sall a le meilleur profil et, est le plus crédible".

