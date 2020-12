Souleymane Ndéné Ndiaye: "La politique d'emploi du gouvernement est un echec"

Accusé de faire du « deux poids, deux mesures » dans la gestion du pays et dans la façon dont il traite ses alliés par rapport à leur opinion, Macky Sall va-t-il récidiver, suite à la sortie hier de son ami et Président du Conseil d'administration (PCA) d'Air Sénégal Sa, Souleymane Ndéné Ndiaye qui a voué aux gémonies sa politique de l’emploi ?



Invité de l’émission « Toc Toc Sénégal » de la chaîne ITV, l’ancien Premier ministre du Sénégal dit être en phase avec ceux qui pensent qu’une mauvaise politique de l’emploi de la part de l’Etat a un rapport avec le phénomène de l’émigration clandestine renseigne L'As. Très virulent, il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Le leader de l`Union nationale pour le peuple (UNP) a déclaré ceci : « La politique de l’emploi du gouvernement a complètement échoué. Les structures mises en place n’ont donné aucun résultat. Pourtant, celles-ci pouvaient absorber la masse de jeunes qui vivent dans le désarroi et qui, pour leur désir de réussir dans la vie, prennent le désert ou des bateaux pour chercher des lendemains meilleurs dans d’autres pays».



Pour se justifier, le voisin de chambre de Macky Sall à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) prend exemple sur le Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC). Selon lui, si ce programme était bien réalisé, cela permettrait d’absorber la masse de chômeurs et aussi assurer à terme l’autosuffisance alimentaire pour notre pays.



L’étudiant qui avait trahi la « bande à Sandrine » pense que le siège du PRODAC ne devait pas être installé à Dakar, mais l’Etat devait mettre en place des antennes au niveau des campagnes et donner les moyens qu’il faut aux hommes qui les pilotent. « On n’a pas mis les moyens qu’il faut dans le PRODAC. La politique d’emploi qu’on devait mener pour les jeunes pour qu’ils puissent avoir du travail n’a pas été faite. C’est ce qui explique qu’ils tentent l’aventure », a-t-il martelé.

