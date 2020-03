Souleymane Télico : « le blocage de l’avancement des magistrats peut créer une situation explosive » Le juge Souleymane Télico a déploré le blocage de l’avancement des magistrats depuis plus de 2 ans. Invité de l’émission Grand Jury de la Rfm, le juge, par ailleurs, président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), a estimé que « cela peut créer une situation explosive ». Selon Lui, « il y a un fort sentiment d’injustice, de démoralisation, de manque de transparence avec le blocage de l’avancement des magistrats pour des raisons que personne ne connait ». Estimant que les magistrats doivent être traités à la hauteur de leur de leur mission, le Juge Télico dit ne pas comprendre les lenteurs dans ce dossier, d’autant plus que, a-t-il dit, tout a été fait et il ne manque plus que la signature du décret par le président de la République.

