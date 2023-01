Soupçonné d'avoir vendu un avion de la compagnie aérienne nationale : L'un des fils du président de Guinée équatoriale arrêté Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Janvier 2023 à 10:55 | | 0 commentaire(s)| L'un des fils du président de Guinée équatoriale, Ruslan Obiang Nsue, soupçonné d'avoir vendu un avion de la compagnie aérienne nationale, a été arrêté lundi et placé en résidence surveillée, a annoncé mardi la télévision d'état (TVGE).

Fin novembre, les autorités avaient ouvert une enquête «après avoir constaté la disparition de l'appareil ATR 72-500 appartenant à la compagnie nationale», Ceiba Intercontinental, qui se trouvait depuis 2018 en révision de routine en Espagne, explique la TVGE.



Selon la même source, M. Obiang Nsue, aurait «vendu l'avion ATR à l'entreprise Binter Technic», spécialisée dans la maintenance aéronautique et basée à Las Palmas, sur l'île espagnole de Grande Canarie. Ancien secrétaire d'état chargé des sports et de la jeunesse, Ruslan Obiang Nsue, actuel directeur de Ceiba Aéroport, a d'abord été directeur adjoint de Ceiba Intercontinental puis son directeur général.



«Ruslan Obiang a avoué qu'il était la personne qui a vendu l'ATR de Ceiba, je ne vais pas me laisser emporter par le familialisme ou le favoritisme, c'est pourquoi j'ai ordonné son arrestation immédiate et sa mise à disposition de la justice», a indiqué sur Twitter son demi-frère, le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue, surnommé «Teodorin».



Teodorin Obiang a lui-même été définitivement condamné par la justice française fin juillet 2021 à trois ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende et à la confiscation de ses biens en France pour s'y être constitué frauduleusement un luxueux patrimoine dans le cadre des affaires de «biens mal acquis»

